Le film du jour: Dans l'ombre de Mary - La promesse de Walt Disney

Dans ce film, c'est d'un personnage bien connu de la littérature jeunesse dont il est question: Mary Poppins ! Plus précisément, la star, c'est son auteure PL Travers. C'est la genèse du film réalisée par Walt Disney sur Mary Poppins que l'on va suivre pas à pas. C'est un film où il ne se passe pas grand chose, qui est entièrement basé sur la psychologie des protagonistes. D'un côté Walt Disney, le grand enfant homme d'affaires et qui veut tout faire pour récupérer les droits du livre, et de l'autre PL Travers, une femme plutôt vieille pie, so british et acariâtre qui ne peut se résoudre à se séparer de ses créations.

En tant que spectateur, on s'amuse de ses contrastes entre les américains tous copains, très amicaux, du moins en façade et cette dame très à cheval sur les traditions et le protocole. On hallucine en même sur les exigences farfelues de l'écrivain qui a l'air de vouloir tout faire pour capoter la collaboration.

Le film est basé sur un système de flash back où l'on voit régulièrement des moments de l'enfance de PL Travers en Australie. C'est ainsi que l'on comprendra les fondements et les inspirations des différents personnages de son roman. De cette façon, le titre original du film "Saving Mr Banks" (il faut sauver mr banks) prend tout son sens.



C'est un film sans action mais très intéressant qui nous apprend à connaître une personne importante de la littérature. Beaucoup de moments nous font rire, mais d'autres sont émouvants aussi. Je vous conseille d'avoir déjà vu Mary Poppins pour saisir toutes les allusions du film. Dans l'ombre de Mary-la promesse de Walt Disney, à voir en ce moment au cinéma.