Meilleures ventes de jeux vidéo en France : attention aux singes!

Meilleures ventes de jeux vidéo en France du 17 au 23 février



1) Donkey Kong Country : Tropical Freeze (Wii U) NOUVEAU

2) Fifa 14 (PS4) +1

3) Final Fantasy XIII Lightning Returns (PS3) -2





Pas mal de changements dans le classement cette semaine.Tout d'abord Final Fantasy XIII Lightning Returns perd sa 1ère place sur PS3 pour se retrouver 3ème et la version Xbox 360 n'est plus 2ème et sort même du top 5. Comme quoi peu importe la console finalement, c'est le jeu qui prim .Final fantasy attire sans avoir besoin de la PS4 ou xbox one.

Il y a quand même 2 jeux des nouvelles générations en tête de classement. Fifa 14 progresse d'une place sur PS4 et obtient la médaille d'argent. Et puis c'est un jeu qui vient de sortir qui arrive à décrocher la 1ère place ! En plus il est sorti en mileu de semaine alors c'est d'autant plus une performance. Le trône revient à un jeu Wii U Donkey Kong Country : Tropical Freeze, une excluivité. Donkey fait équipe avec Diddy mais aussi Dixie et Cranky.