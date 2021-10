Le film du jour: American bluff

C'est d'un film qui va concourir aux oscars dont on parle aujourd'hui « American Bluff ». Une histoire de femmes et d'hommes dans les années 70, qui escroquent les gens désespérés pour se faire de l'argent.

L'histoire se déroule dans les années 70, et on est immergés totalement avec les costumes et les coiffures d'époque. On se rend compte à nouveau de l'immense sex appeal de Bradley Cooper quand on voit que même avec des bigoudis, il parvient à rester hyper sexy , lui et ses frisettes...

Ce film est avant tout un film d'acteurs avec un casting royal. On a l'impression que le mot oscar de la meilleure actrice clignote sur le front de Jennifer Lawrence qui nous ébahit une nouvelle fois avec ses talents, Christian Bale (Batman quand même!) est méconnaissable avec son bide à bière et sa calvitie, ils sont tous bluffants et on se régale.

La musique est aussi très bien choisie par Dany Elfman, ça donne envie quelquefois de se lever de son siège et de faire du Air-guitar en plein milieu du cinéma.

On s'éclate vraiment avec cette grande escroquerie, ce grand bluff qui se déroule sous nos yeux.

On peut néanmoins regretter un manque de folie dans le plan monté par ces escrocs, il y a bien sûr des retournements de situation, mais pas aussi fous que dans Ocean's Eleven ou Insaisissables par exemple. Il n'empêche que savoir que les faits sont en partie tirés d'une histoire vraie rajoute un peu de piquant.

Le film n'est ni tout noir, ni tout blanc, il n'y a pas que les méchants qui volent l'argent des autres. On peut voir qu'accepter des pots de vin est parfois la seule façon de faire le bien commun, c'est en tout cas un des messages du film. Les personnes bien n'ont parfois d'autre choix que de passer par des pratiques douteuses.

American Bluff est un bon moment de cinéma, avec du talent qui coule à flots et une histoire sympathique qui nous « bluffe ». C'est à ne pas manquer, en ce moment au cinéma !