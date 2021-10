Meilleures ventes de jeux vidéo en France: du nouveau!

Meilleures ventes de jeux vidéo en France du 20 au 26 janvier :

1) Gran Turismo 6 (PS3) +1

2) Fifa 14 (PS4)

3) Dragon Ball Z : Battle Of Z Day One Edition (PS3) NOUVEAU

Depuis ce début d'année, les ventes étaient assez ennuyeuses car toujours sensiblement les mêmes. Eh bien rassurez-vous, cette semaine 4 ( du 20 au 26 janvier ) amène son lot de surprises ! Pas avec la première place, attribuée à Gran Turismo 6 mais déjà avec la 2ème place ! Oui c'est Fifa 14 qui s'y figure, comme de nombreuses fois, mais si on fait bien attention à la plateforme, c'est la version PS4 ! Depuis les sortie des next gen, c'est la 1ère fois qu'on retrouve un de leurs titres dans le top ! Et puis il y a un tout nouveau jeu qui se hisse directement à la 3ème place du podium : Dragon Ball Z : Battle Of Z Day One Edition sur PS3. Un très long titre pour un nouveau jeu basé sur le manga dragon ball Z. C'est un jeu de combat fortement basé sur le multijoueur online (jusqu'à 8 en même temps !)