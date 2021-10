A Nonant-le-Pin, les anti GDE ne veulent pas de "cette fausse médiation"

Ils veulent une "vraie médiation" où l’Etat prendra ses responsabilités … et qui selon eux, doit porter sur l’opportunité qu’un tel centre à Nonant-le-Pin, et non pas sur des garanties hypothétiques qui seraient accordées par une entreprise dont, je cite "tout le monde connaît les pratiques".

Selon les anti-GDE, le mandat confié à Pierre Lahoche ne correspond ni aux nombreux problèmes posés par le centre de stockage de déchets ultimes de GDE à Nonant-le-Pin, ni aux attentes des associations et des riverains, telles qu’elles ont été maintes fois exprimées.

Ils rappellent l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Caen le 7 janvier dernier, selon lequel "le centre de stockage de déchets de GDE est susceptible de causer des nuisances dans le voisinage dont on sait qu’il est constitué de propriétaires de haras, d’éleveurs, d’agriculteurs et de riverains […]" en précisant qu’"il n’est pas […] démontré que les études d’impacts réalisées au stade de l’instruction de la demande d’autorisation aient pris la mesure exacte de l’importante activité équine existant dans la région".

Pour les anti-GDE, l’Etat porte une grande responsabilité dans le projet d’implantation de ce centre. En effet, il avait interdit au Préfet de l’époque de faire appel de la décision du Tribunal administratif de Caen autorisant le projet.

Plusieurs procédures administratives, judiciaires et pénales sont en cours.