Le film du jour : Match retour

Cette semaine sortait sur les écrans « Match retour » avec Sylvester Stallone et Robert de Niro. « Match retour » car on parle de boxe.



Je suis d'accord, la société vieillit. Du coup rien de plus normal de voir les seniors s'emparer du grand écran : les seniors à la retraite en Inde, les seniors chantent, même les seniors espions qui reprennent du service, pas de souci. Mais les seniors qui font un gala de boxe, sérieux !??

Ca a beau être dans notre imaginaire Rocky contre Jack La Motta, ce sont des films qui ont plus de 30ans !



Mais la bonne idée de ce film, c'est de ne pas se prendre au sérieux et de tourner tout cela sur le ton de l'humour. Stallone a encore de la carrure mais a une tête horrible et De Niro a de la bedaine et les acteurs en jouent dans les situations et dans les dialogues.

On rigole de voir ces acteurs de 67 et 70 ans essayer de se retaper mais on rigole encore plus des dialogues savoureux entre 2 anciens boxeurs qui se détestent toujours par rivalité amoureuse, plusieurs décennies plus tard. Les vannes fusent entre eux, mais aussi avec les entraîneurs des anciens sportifs et le promoteur de la compétition, qui pourrait être leur petit-fils. Le combat en lui même n'est que le point final du film et ne dure pas trop longtemps.



Finalement, on passe un moment plaisant devant ce film qui a su jouer la bonne carte. Pas besoin d'être fan des acteurs ou d'avoir vu Rocky et Raging Bull pour rigoler devant l'écran.

Match retour, un film qui donne le sourire et qui prouve s'il en était encore nécessaire que l'âge n'enlève rien à la motivation et la passion !