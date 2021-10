Les salariés sont en grève depuis jeudi soir. C'est une première chez GDE. Ils sont venus à Nonant pour défendre leurs emplois. "Une action ouvrière", explique un délégué, à l'initiative de CGT, CFDT, CFE-CGC.

Le début de matinée était très tendu, avec la centaine de salariés de GDE qui faisait face à une centaine d'anti-GDE, les 2 groupes séparés par quelques mètres, avec une soixantaine de gendarmes entre les 2:

Face à Face à Nonant-le-Pin Impossible de lire le son.

A Rocquancourt, GDE désosse des voitures, mais n'a plus de place pour stocker ses déchets automobiles, et ne peut pas les déverser sur son site de Nonant qui est bloqué depuis 3 mois. D'où une baisse de charge et des inquiétudes pour l'emploi.

Un comité d'entreprise aura lieu lundi. Daniel Rivière, délégué CFE-CGC et responsable d'exploitation :

Face à Face à Nonant-le-Pin Impossible de lire le son.

Au fil des heures, la situation s'est détendue et les 2 camps ont même pu discuter. On est pas là pour l'affrontement, on veut juste défendre nos emplois et attirer l'attention, expliquait un salarié.

La circulation a été totalement interrompue toute la matinée sur la RD 438 Alençon/Rouen ; des camions GDE étaient garés en travers de la route, et la circulation entre Sées et Nonant-le-Pin a été déviée par Argentan.