A l'assaut de la Presqu'île à Caen

Lundi 28 juin, le maire de Caen, Philippe Duron, et ses homologues de Mondeville, Hélène Mialon-Burgat, et d'Hérouville Saint-Clair, Rodolphe Thomas, ont officialisé la naissance de la société SPLA Caen-Presqu'île, dont l'objectif est de mener à bien le projet d'aménagement et de développement urbain des 300 hectares de terre situés entre les deux canaux, le long du cours Montalivet et l'avenue de Tourville. Caen-la-Mer, la région Basse-Normandie et les Ports normands associés y participent également.



Dans quarante ans

Pour le moment, pas question de parler de projets concrets. Les coups de pioche ne sont pas pour demain. Les Caennais devront s'armer de patience avant de voir se dégager les lignes directrices de ce nouveau quartier. Hormis l'école des Beaux arts et la salle de spectacle Le Cargö déjà construits, ainsi que la bibliothèque régionale (BMVR) et le nouveau tribunal de Caen qui sont programmés, aucun autre programme d'aménagement n'est prévu sur la Presqu'île.

“ A l'automne, trois équipes seront sélectionnées pour travailler ensemble et nous soumettre un projet de reconquête du territoire et d'urbanisation d'ici 2012 ”, souligne Philippe Duron. Désireux de mener à bien ce projet qu'il pourra se réjouir d'avoir lancé, le maire de Caen parle d'abord d'un “ enjeu de modernité, avec une réflexion énergétique, écologique et architecturale ”.



Caen à l'international

Pour lui, ce quartier doit également relever le défi de la “ métropolisation ”, c'est-à-dire, de faire de Caen une grande capitale régionale avec des institutions, des centres de formation et des entreprises qui évoluent aussi bien sur le plan local qu'international. Le dernier objectif de ce quartier sera de mettre fin au “ zonage ”, en poursuivant une politique d' “urbanité” avec une forte mixité sociale et le retour à une ville plus compacte.

Maxence Gorréguès



