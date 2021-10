GDE prend note de la nomination d'un médiateur à Nonant-le-Pin

GDE déclare qu'elle participera à toute médiation qui permettra l’application rapide de la loi et l’exécution des décisions de justice, qui contribuera à ce que l’on cesse d’attiser des peurs complètement irrationnelles, et qu’il soit possible d’exposer, en toute neutralité et dans un débat rationnel, toutes les expertises, les études et contraintes réglementaires auxquelles l'entreprise s’est soumise pendant 7 ans pour démontrer que le centre de stockage de déchets non dangereux ne présente absolument aucun danger ni pour l’environnement, ni a fortiori pour la santé des populations.

L’entreprise dénonce une situation qu'elle qualifie d'incompréhensible dans un Etat de droit, puisqu'elle dispose de toutes les autorisations administratives lui permettant d’exploiter immédiatement son site. GDE rappelle avoir rempli toutes ses obligations réglementaires en matière d’expertises requises - dont 2 études conduites par le Bureau de de Recherches Géologiques et Minières, (BRGM) et une tierce expertise demandée par Madame Delphine Batho, en qualité de ministre de l’Environnement - et a respecté scrupuleusement l’ensemble des procédures exigées dans ce cadre.

Enfin, GDE dénonce le blocage illégal qui l'empêche d’exercer son activité et ses salariés de travailler depuis près de 3 mois. Le Préfet a autorisé le recours aux forces de l’ordre afin de faire appliquer la loi et d’exécuter les décisions de justice en procédant à l’expulsion des véhicules, matériels et personnes qui bloquent l’accès au site. GDE s’étonne que le ministère veuille à nouveau engager une concertation 7 ans après le début de l’examen du dossier d’instruction et plus de 2 ans après avoir obtenu l’autorisation administrative définitive. L'entreprise s’étonne aussi qu’il soit possible d’envisager une médiation alors que des opposants bloquent illégalement le site et ne respectent pas des décisions de justice, interdisant ainsi de fait tout dialogue constructif.