Sortie CD : Mogwai

"Rave Tapes" de Mogwai

10 titres. 8ème album. Disponible depuis ce lundi 20 janvier à partir de 11.99€.

C'est du rock alternatif. Le groupe s'appelle Mogwai. Rave Tapes est le huitième album studio de Mogwai. Depuis ses débuts, le quintet écossais s’est imposé sur la scène internationale.

Vous avez déjà entendu la musique de Mogwai si vous avez suivi la série "Les revenants" sur Canal+ car c'est à eux que le réalisateur a pensé pour faire une BO mystérieuse et angoissante. Pour le petit ou grand écran, ils ont aussi collaboré pour le documentaire "Zidane, un portrait du XXIème siècle" ou "The Foutain" de Darren Aronofsky. Long d’un peu moins de cinquante minutes, cet album contient dix titres dont "The Lord is out of control".