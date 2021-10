Le film du jour: Piégé

Je vous propose aujourd'hui de découvrir « Piégé » le film de guerre franco-italien avec Pascal Elbé. Commençons par clarifier les choses, c'est un film de guerre dans le sens où ça se passe en Afghanistan et ça implique des soldats Français MAIS il n'y a pas de bataille, à peine quelques échanges de tir.

Le film se concentre en fait sur un soldat, Denis Quillard, à qui il arrive un gros problème: il marche sur une mine. Impossible pour lui de bouger, car une fois la mine activée, elle explose si la pression diminue. On suit alors sa lutte pour l'immobilité et l'attente de secours qui n'arrivent pas à le localiser lui et son équipe.

Il y a pas mal de films qui mettent une personne en scène qui lutte pour sa survie : gravity, buried, 127heures etc

Mais là clairement, il y a un manque de niveau. Le film dure seulement 1h18 mais il n'empêche pas les longueurs et l'ennui pointe parfois le bout de son nez. La tension dramatique est pratiquement inexistante alors question suspense, rien à se mettre sous la dent pour maintenir la tension du spectateur. Le personnage de Denis Quillard n'est pas non plus franchement intéressant, son Moi intime n'apporte pas d'empathie particulière pour le personnage.

Enfin et c'est aussi bien dommage, le jeu d'acteurs est médiocre. La scène d'ouverture avec toute l'escouade dans le véhicule est particulièrement concernée par ce mauvais jeu.

Piégé est donc un film qui avait de l'idée, mais qui manque de tension dramatique et de suspense pour nous maintenir attentif. Un film dont on peut se passer. Préférez « du sang et des larmes » si vous voulez voir des soldats.