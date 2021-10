Découvrez Myfrenchfilmfestival, un festival cinéma en ligne!

"Les Parapluies de Cherbourg", film musical culte du cinéaste français Jacques Demy, sera proposé en visionnage gratuit sur internet dans le monde entier le 17 janvier, pendant 24 heures, dans le cadre du "MyFrenchFestival", festival de cinéma français en ligne.

La version récemment restaurée de ce long métrage, lauréat du prix Louis-Delluc en 1963 et récompensé par la Palme d'or 1964 au Festival de Cannes, sera mise en ligne sur www.myfrenchfestival.com, site du festival, où il est présenté hors compétition.

Organisé depuis 4 ans par UniFrance, institution chargée de la promotion du cinéma français, ce festival a pour but de faire découvrir les réalisateurs français, débutants ou confirmés.

Du 17 janvier au 17 février, vingts films courts et longs métrages seront en compétition. Les internautes sont invités à noter les films proposés en 13 langues, et disponibles aussi sur une vingtaine de plateformes dont iTunes, dans 80 pays. 400 compagnies aériennes diffuseront aussi les films en compétition. Le jury du Prix des Cinéastes sera présidé par le réalisateur Jean-Pierre Jeunet. Les cinéastes Lynne Ramsay (Royaume-Uni), Marco Bellocchio (Italie) et Anurag Kashyap (Inde) comptent parmi les jurés.

Vous pouvez vous rendre dès à présent sur www.myfrenchfilmfestival.com/fr

Ecoutez Jean-Rémi Ducourtioux, Responsable du festival, nous le présenter: