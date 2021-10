Le film du jour: Homefront

Mercredi, un thriller d'action avec Jason Statham est sorti sur les écrans. Ca s'appelle « homefront » sur un scénario de Sylvester Stallone.

Dis comme ça je vous l'accorde, ça fait un peu peur pour l'histoire. Surtout quand on voit la bande annonce :



Sur le papier, tout est assez grotesque mais une fois devant le film, eh bien on se laisse prendre au jeu et on comprend la logique.

Le niveau est relevé par un James Franco en fabricant de Métamphétamine, brillant comme toujours dans son jeu.



Ce film est l'occasion de voir de bonnes bagarres avec un Jason Statham toujours très puissant. Bizarrement, avec ces batailles aux poings ou avec des armes à feu, il y a peu de sang. On sait rester propre dans les productions Stallone !

Pour tous les fans de Statham, il fautquand même que je vous révienne : pendant les 10 premières minutes du film, il est dans un gagng de bikers et porte... les cheveux longs ! Aïe ça pique les yeux !



En résumé, Homefront ne révolutionne pas le genre, mais plaira aux amateurs de films où ça se cogne dessus. Actuellement au cinéma.