Le bâtonnier Deniaud sollicite qu’une table ronde soit réunie au plus vite avec tous les intervenants : Parquet, Préfet, Direction de l’Administration Pénitentiaire, Avocats, Police, Gendarmerie, Maire de Condé sur Sarthe … pour qu’un vrai dialogue direct et complet s’ouvre et que des solutions rapides et durables soient apportées pour la sécurité de tous, après la multiplication des incidents graves au centre pénitentiaire d'Alençon/Condé sur Sarthe :

Agressions au centre pénitentiaire de Condé sur Sarthe: le bâtonnier d'Alençon demande une table ronde d'urgence