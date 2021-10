L'appli de la semaine: Ratchet & Clank: Before the Nexus

On continue avec les licences de jeux vidéo pour l'application de la semaine. Je vous propose de jouer à Ratchet et Clank before the nexus.

L'action se passe juste avant Ratchet et Clank nexus sorti sur PS3 en novembre. Vous incarnez Ratchet, qui doit secourir un grand scientifique. Pour cela vous allez foncer sur des rails. Il y a 3 rails devant vous et sur chacun soit des obstacles, soit des boulons.

Vous avancez tout seul, en revanche c'est vous qui devrez éviter les obstacles ou aller sur la voie avec le plus de boulons et d'objets à récolter.

Pour cela c'est très simple, il suffit de faire glisser le doigt vers le côté ou vous voulez aller ou vers le haut pour sauter. Ces rails alternent avec des séances sur la terre ferme qui sont plus compliquées.

Là aussi vous allez sur la droite, la gauche ou le milieu mais il vous faudra en plus descendre vos ennemis. En tapotant sur votre cible, vous allez lui tirer dessus, ce qui le fera mourir ou en tout cas l'éloignera de vous un moment. Gare aux bombes que largueront les plus gros ennemis.

Ce n'est pas toujours évident de concilier tirs et sauts car la visibilité baisse drastiquement à partir du moment où vous devez viser les ennemis.

Le but est donc d'aller le plus loin possible sans mourir, un peu à la manière des running games mais avec un côté beaucoup moins répétitif et de très bons graphismes 3D.

A noter qu'il existe une fonctionnalité pour utiliser vos bonus smartphone sur votre jeu PS3!

Les amateurs de la série comme les novices prendront plaisir avec ce jeu, à télécharger gratuitement sur google play et l'appstore.