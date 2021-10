Veillée d'armes devant le site GDE à Nonant-le-Pin

Veillée d'armes, ce mercredi soir 8 janvier 2013, pour quelque 250 à 300 militants anti-GDE, sur le blocus du site de Nonant-le-Pin, qui entre aujourd'hui dans sa 10ème semaine. Une mobilisation massive après la décision de la cour d'appel de Caen d'autoriser le recours à la force publique pour évacuer ce blocus.

Toute la nuit, les opposants qui s’attendaient à l'arrivée des forces de l'ordre, sont restés mobilisés. Eric Puerari, président de l'association "Défense des terres d'élevage" :

Beaucoup d'élus locaux étaient sur le site, à l'image de la suppléante du député Yves Goasdoué ou du conseiller régional écologiste Yanick Soubien :

Ce mercredi, dans un communiqué, GDE précise que selon la cour d'appel : "Rien ne justifie cette occupation et cette entrave". Un nouvel épisode de cette saga judiciaire est attendu en fin de matinée de ce jeudi 9 janvier. Le tribunal de grande instance d'Argentan doit dire si GDE peut - ou non - déposer à nouveau ses déchets industriels et automobiles, sur son site d'enfouissement de Nonant-le-Pin.