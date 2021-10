Meilleures ventes de jeux vidéo en France: la guerre pour terminer 2013

Meilleures ventes de jeux vidéo en France du 23 au 29 décembre :

1) Call of duty : Ghosts (PS3) +2

2) Fifa 14 (PS3) =

3) Gran Turismo 6 (PS3) +1

Nous voici avec les chiffres de la dernière semaine de 2013. Et on s'aperçoit que les personnes qui attendaient Noël pour s'acheter des jeux achètent exactement la même chose que les autres. Les jeux sont toujours les mêmes au top, ils échangent juste leurs places pour certains. Le controversé "Call of duty : Ghosts" progresse de 2 places et se retrouve à nouveau en pôle position. Dans sa version PS3. A la 2ème place, ça ne bouge pas pour Fifa 14 sur PS3, qui l'emporte haut la main devant son concurrent PES. Et puis 3ème, 1 place de gagnée pour Gran turismo 6.

On constate donc que les consoles dites nouvelle génération n'ont pas bénéficié des fêtes de fin d'année. Ce qui peut en partie s'expliquer par les ruptures de stock qui touchent encore la France et les autres pays. RDV la semaine prochaine pour les premiers chiffres 2014 !