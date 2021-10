Disparition de Sylvia Bassot : les hommages de la classe politique

Après la disparition de Sylvia Bassot, ancienne parlementaire de l'Orne, vendredi soir à Paris, à l'âge de 73 ans, les élus de droite comme de gauche saluent une femme tenace et courageuse.

Le président de la région Basse-Normandie, évoque "une travailleuse acharnée pour défendre les intérêts bas-normands et plus particulièrement ceux de l’Orne". Laurent Beauvais se souvient de "sa force de conviction et sa volonté de fer lorsque nous avons travaillé ensemble sur le dossier Faurecia de Caligny. Ainsi, nous avons tous ensemble, à la normande, pu pérenniser le site industriel près de Flers. Sylvia Bassot marquera nos mémoires par sa disponibilité permanente et son altérité. Nous aimions sa verve dans l’hémicycle régional. Elle va nous manquer".

Joaquim Pueyo, le député maire d’Alençon, salue "son investissement tout au long de sa carrière au service de l'Orne, en tant que députée, conseillère générale et régionale. Certes nos sensibilités politiques étaient différentes mais nos relations ont toujours été empreintes de respect et de cordialité, car c'est bien l'intérêt général qui guidait son action. Notre territoire perd avec elle une femme politique dont l'implication et le dévouement, au service du développement économique et des habitants de notre département, méritent un grand respect."

Philippe Senaux, conseiller général d’Athis salue "son écoute attentive à tous les problèmes qui lui étaient soumis, et de sa manière toujours très concrète d’aborder les solutions possibles. A ces qualités, s’ajoute une dimension humaine hors du commun. Elle a vraiment été un exemple d’élu qui fait honneur à la politique, et il nous faut aujourd’hui lui rendre témoignage".

A écouter aussi l'hommage de Jérôme Nury, conseiller général, maire de Tinchebray et ancien attaché parlementaire de Sylvia Bassot pendant plus de 15 ans.

Jérôme Nury Impossible de lire le son.

Les obsèques de Sylvia Bassot seront célébrées, jeudi 9 janvier en l'église de Tinchebray.