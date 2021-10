L'appli de la semaine: angry birds go

L'appli de la semaine est un jeu qui porte un nom très prestigieux dans le monde des applications mobiles et tablettes, c'est Angry birds go. Notez bien le go qui fait toute la différence.

On y retrouve des oiseaux et des cochons maléfiques mais tous sur kart !

Le but n'est plus ici de tout détruire pour faire exploser les voleurs d'oeufs mais d'être le plus rapide sur votre véhicule !

C'est un mario kart à la sauce angry birds. Le départ est donc donné avec un lance-pierres, comme dans le jeu original et ensuite le circuit est modélisé en 3D. Négociez les virages, prenez les accélérateurs et essayez de ramasser le plus de pièces, pour pouvoir acheter des améliorations pour votre kart. Des missions cous sont proposées , pas uniquement des courses. Il faudra battre la championne, ramasser un nombre de fruits donné avant la fin du parcours, etc.

Pour diriger votre véhicule, vous aurez le choix entre les flèches tactiles sur l'écran ou la gyroscopie en inclinant votre écran.

On peut regretter le manque de véritable challenge mais une version multi -joueurs verra le jour au printemps, de quoi sûrement relancer la compétition !

C'est à télécharger gratuitement sur google play et l'appstore.