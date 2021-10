Meilleures ventes de singles 2013 en France

Top 10 des ventes de singles 2013:

1. Daft Punk "Get Lucky" 348.000 singles vendus

2. Robin Thicke "Blurred Lines" 286.000 singles vendus

3. Macklemore & Ryan Lewis "Thrift Shop" 203.000 singles vendus

4. Stromae "Papaoutai" 201.000 singles vendus

5. Stromae "Formidable" 165.000 singles vendus

6. Bruno Mars "Locked Out of Heaven" 163.000 singles vendus

7. Avicii "Wake Me Up!" 160.000 singles vendus

8. Macklemore & Ryan Lewis "Can't Hold Us" 158.000 singles vendus

9. Maître Gims "J'me tire" 156.000 singles vendus

10. Maître Gims "Bella" 153.000 singles vendus

Un seul artiste international non francophone avait réussi à sa placer dans le top 20 des ventes d'albums, ici ils sont bien plus nombreux et carrément dominants: 15 non francophones sur 20! (Parfois plusieurs singles du même artiste). Vous avez les 5 français/francophones dans ce top 10: Daft Punk, Stromae et Maitre Gims.