Sorties CD : le film One direction

"One direction - Le film - This is us "



Ce DVD vous plonge dans la vie en tournée du groupe phénomène. Entrecoupé de séquences en concert, le film raconte l'histoire incroyable du fulgurant succès de Niall, Zayn, Harry et Louis, en partant de leurs modestes origines et leur passage à l'émission "X Factor" jusqu'à leur conquête du monde et leur concert dans le mythique O2 Arena de Londres. Ecoutez-les raconter leur histoire et glissez-vous dans la peau des One Direction.

Disponible à partir de 15.99€ dès le vendredi 28 décembre.