Le film du jour : Belle et Sébastien

Retour en enfance pour les quinquagénaires avec le film du jour : Belle & Sébastien !

C'est une adaptation de la série télévisée des années 60. L'histoire d'une amitié entre un enfant et une chienne devenue sauvage, mais bizarrement, ce n'est pas forcément le point le plus important de l'histoire. C'est l'époque qui imprègne tout le film : la Seconde guerre mondiale. On a donc l'occupation allemande qui est au coeur du scénario. Peut-être a-t-on voulu rajouter de cette manière un peu plus d'intérêt pour les adultes, avec cette histoire du passage des juifs en douce en Suisse.

En tout cas une chose est sûre, si vous n'êtes pas un enfant ou que vous n'avez pas connu la série originale, il ne vaut mieux pas y aller. C'est un film avec de très belles images, les acteurs sont justes mais c'est franchement trop léger au niveau scénario pour nous intéresser 1h36.

Je conseille donc ce film à tous les nostalgiques (Notez que Medhi, qui interprétait Sébastien dans les années 60 a un rôle dans ce film) ou pour une sortie familiale, pour les autres attendez plutôt la sortie DVD.