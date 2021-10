L'appli de la semaine: Blind test dessin animé

L'appli de la semaine va être facile à décrire. Son nom est effectivement « Blind test dessin animé ». On va donc mettre à l'épreuve vos connaissances sur les génériques de dessin animé. Une appli sympa, à utiliser seul ou en soirée par exemple, avec vos amis ou votre famille. Vous allez avoir besoin d'aide c'est sûr, car tout n'est pas évident !

Vous avez une dizaine de secondes d'extrait sonore, le plus souvent sans paroles. Ensuite il faut écrire le nom du dessin animé. Eh oui, pas de QCM !



Si c'est vraiment trop dur, vous avez la possibilité de débloquer des indices. Le point noir, c'est que ça va être compliqué si vous ne parlez pas anglais, car autant les réponses et extraits fonctionnent en français, autant les indices sont intégralement écrit dans la langue de Shakespeare.

Le 1er indice coûte 1 point, le 2ème 4, il permet d'avoir quelques lettres de la réponse et le dernier coûte 7 points et débloque carrément la réponse.

Chaque bonne réponse vous amène 1 point, mais vous pouvez tout à fait en acheter.

Le reste fonctionne comme un logo quizz : vous avez 1 premier niveau accessible et au bout d'un certain nombre de bonnes réponses, le 2ème est débloqué etc.



Blind test dessin animé, c'est gratuit sur google play.