Meilleures ventes de jeux vidéo en France : la old gen règne en maître

Meilleures ventes de jeux vidéo en France du 2 au 8 décembre 2013:

1) Gran turismo 6 (PS3) NOUVEAU

2) Call of duty : Ghosts (PS3) +1

3) Fifa 14 (PS3) +2

Bienvenue dans les meilleures ventes de jeux vidéo en France ! La semaine dernière, nous avions une domination des jeux PS4 dans le top des ventes avec la sortie de la console. Maintenant que la xbox one et la PS4 sont disponibles (ou pas d'ailleurs, beaucoup de rupture de stock en ce moment) on s'aperçoit que le classement ne contient que des jeux... PS3 ! L'effet nouveauté n'aura pas duré longtemps, il faudra peut-être attendre le classement des semaines proches de Noël.



A la 3ème position, le jeu gagne 2 places, c'est Fifa 14.

D'ailleurs c'est le coup d'envoi de ESPN FC Champions Cup, le premier tournoi international de jeux en ligne d’ESPN aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne, en France, au Brésil et en Amérique latine. Jouez à fifa 14 et les deux gagnants sur Xbox 360 et PlayStation 3 remporteront un voyage tous frais payés au siège d’ESPN à Bristol, dans le Connecticut, pour disputer la finale, diffusée en direct à la télévision sur ESPN FC, et effectuer une visite guidée des coulisses des studios le 5 février. Le vainqueur recevra un grand prix d’un montant de 2 500 USD. Inscriptions sur VirginGaming.com/ESPNFC



A la 2ème position, il gagne une place, c'est Call of duty : Ghosts et c'est une nouveauté qui devient directement n°1 des ventes : gran turismo 6, le jeu de voitures sony, concurrent direct de Forza Motorsport 5 sur Xbox one.