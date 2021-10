Bilan du contrôle routier dans le Perche

Plusieurs infractions ont été relevées :

3 infractions pour des surcharges dont une pour un dépassement de 1.8 tonnes du PATC ;

1 infraction liée à la réglementation sur le transport des animaux ;

2 procédures pour travail dissimulé ont été initiées ;

1 infraction pour non-port de la ceinture de sécurité ;

2 dépassements de contrôle technique.

Deux faits marquants méritent d'être soulignés

Un automobiliste conduisait avec un taux de 1,26 g/l de sang et sous l’emprise de produits stupéfiants. 3 grammes de résine de cannabis ont été retrouvés, à l'aide du chien "Candy", dans sa chaussette.

Un autre automobiliste conduisait sans permis de conduire en récidive et sous l’emprise de produits stupéfiants. Le véhicule qu'il conduisait n'était pas assuré et avait été immobilisé quelques jours plus tôt par les gendarmes de Mortagne-au-Perche. Lors de la fouille du véhicule, plusieurs objets suspects ont été découverts (tournevis, gants, bidons d'essence, tuyaux...).