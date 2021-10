L'appli de la semaine: Ailes de gloire

Back to les 80's avec l'appli du jour ! Quasiment un jeu rétro, dans l'esprit en tout cas. Si l'on prend les mots exacts, c'est un jeu vertical de défilement de tir. Vous dirigez un avion de guerre dans un décor qui défile automatiquement de haut en bas.

Dans le menu du jeu, vous choisissez l'avion qui vous plaît, et ensuite c'est parti pour la 1ère mission ! Vous pouvez avec vos doigts sur l'écran tactile faire bouger votre avion vers le haut, le bas, la droit et la gauche de l'écran. L'avion tire en continu , pas de commandes à faire de ce côté là. Le but est d'exploser les ennemis que vous voyez sur la carte. Ce la pourra être des bateaux, des portes avions, des tanks, des vaisseaux, des tourelles... Vous devrez évitez les missiles et tirs ennemis.

En détruisant les ennemis , vous pouvez ramasser dans leurs décombres de l'argent, qui vous permettra d'équiper plus férocement votre avion, mais aussi des bonus qui améliorent directement vos armes, torpilles à tête chercheuse, triple tir, tir multi-directionnel... Les bonus vous serviront particulièrement contre les boss, qui émailleront votre parcours en fin de niveau mais aussi en plein milieu de parcours dans les missions plus difficiles !

Tout est donc une affaire de réflexe et de dextérité avec une bonne ambiance visuelle qui rappelle les débuts des jeux vidéo.

Les ailes de la gloire, wings glory, c'est à télécharger gratuitement sur google play .