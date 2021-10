Le film du jour : Hunger games l'embrasement

Aujourd'hui je vous parle de l'un des films événements de cette fin d'année : « Hunger Games : l'embrasement », le 2ème volet des aventures de Katniss Everdeen.



Le 1er volet avait bien fonctionné mais c'était un peu l'arbre qui cache la forêt de l'univers de Suzanne Collins. Dans le 1er film, des adolescents étaient envoyés dans une arène pour s'entre-tuer sous le regard des caméras. Une célébration médiatique pour les habitants du Capitole qui n'avaient aucune chance d'y participer, contrairement aux jeunes des districts qui leur doivent soumission. L'esprit violent a pu attirer certains spectateurs , en en faisant des voyeurs du Capitole. Là nous sommes mis face à l'iniquité de la situation.



Ici, dans ce 2ème opus, on comprend toute l'étendue de la société créée par l'imagination de Suzanne Collins. Nous sommes dans un système totalitaire régi par la peur. Le pouvoir veut garder le contrôle total. Ce qu'il y a d'intéressant avec cette saga, c'est qu'elle reste réaliste. Ce n'est pas une ado seule contre tous qui va changer le monde mais c'est le symbole qu'elle devient malgré elle qui est l'étincelle d'un changement.



Et c'est avec des moyens modernes et insidieux que les dirigeants vont essayer de la faire taire : manipulation des masses et ternir une réputation.



Le film raconte pendant les deux tiers de sa longueur la vie des citoyens, la vie de Katniss et Peeta après leur victoire. La révolte qui gronde et qui s'installe parmi le peuple. Si vous cherchez de l'action avec la lutte pour la survie via les armes alors vous serez sûrement un peu frustré car elle n’apparaît que dans le dernier tiers.



Ici l'accent est mis sur l'émotion. Accompagnées par une très belle bande originale qui réhausse le tout , les scènes qui nous nouent le ventre de rage ou de tristesse, de sentiment d'injustice et d'impuissance sont légion. Dès le début du film, on a peur pour nos héros.

La transmission des sentiments se fait par l'histoire mais aussi par le jeu d'actrice incroyable de jennifer Lawrence qui incarne Katniss Everdeen. Son oscar de meilleure actrice gagné récemment, à seulement 22 ans est complètement justifié. Elle apporte un souffle incroyable au film, avec une grande justesse.



Le seul petit défaut à relever de ce film est la direction d'acteurs du réalisateur lorsqu'il demande à la toute fin du film à l'un des membres du casting de jouer en 5 secondes à la fois la tristesse, le choc, la surprise, la détermination et la haine. Un peu trop pour une seule personne et c'est malheureusement la dernière image du film. Mais cela reste un petit détail qui ne saurait gâcher notre plaisir devant ce qui est désormais déjà un film culte.



Hunger Games l'embrasement est un excellent film, qui emmène bien plus loin la saga en y apportant de la profondeur et de l'émotion. Le changement de réalisateur a été plus que bénéfique. Le film s'arrête en plein suspense, on n'attend plus qu'une seule chose : la suite ! Précipitez vous sur les livres ou patientez.. En tout cas, ce 2ème épisode ravira autant les fans de la saga littéraire que les amateurs de cinéma. A ne manquer sous aucun prétexte !

(Le film réalise le 6ème meilleur démarrage de l'histoire du cinéma aux USA!)