Collecte nationale du secours catholique le 17 Novembre

Le 17 Novembre Collecte nationale : donnez pour agir !

Comme chaque troisième dimanche de novembre, ce week-end les acteurs du Secours Catholique investiront les rues, les marchés et les églises, pour récolter les dons qui permettront durant toute l'année de financer les actions de l'association menées par plus de 60 000 bénévoles. Accompagnement, jardins solidaires, aide aux familles en difficulté, soutien aux sans domicile? florilège des actions menées grâce à vos dons par plus de 80 délégations à travers toute la France.

Site officiel : http://www.secours-catholique.org/

