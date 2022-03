Le film du jour: Evasion

Je vous parle aujourd'hui du film Evasion, avec Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger.

Eh oui, les 2 montagnes de muscle sont à nouveau réunis dans un film !



Le héros est Stallone, il s'appelle Ray Breslin et il a 1 métier... particulier. "Evadé de prison professionel"! Bon, pourquoi pas, j'adore la série Prison Break, ça va être ingénieux, travaillé et plein de suspense !

Si seulement...

Au final, les astuces d'évasion ne paraissent pas toujours très crédibles et un peu trop tiré par les cheveux. Le suspense ne fait que rarement son apparition et le jeu de Stallone ne tient pas la route. Autant Schwarzy a toujours de la prestance et joue par moments de sa stature que Sylvester Stallone est à la peine et est même risible par moments.



Si vous vouliez voir ce film pour de l'action, en souvenir des films des 2 actuers tournés dans les années 80-90 et bien vous risquez de rester un peu sur votre faim car il n'y en a pas tant que ça. Il y a bien quelques bagarres, mais le film s'intéresse plus à la machination qui a conduit à l'enfermement définitif de Ray Breslin et son plan pour s'évader qu'à la confrontation physique.



En plus, lorsqu'on apprend à la fin pourquoi tout ça s'est produit, on est franchement déçu, les explications nous paraissent bien futiles.



On arrive donc au final avec un film mal ficelé, avec un scénario bancal, et un jeu d'acteur qui laisse à désirer. Il faut vraiment être un méga fan de ces 2 acteurs et des films des années 90 pour y trouver un peu d'intérêt. Les autres resteront sur la série Proson Break et attendront un vrai film d'action sur grand écran.