Meilleures ventes de jeux vidéo en France : moisson Call of Duty

Meilleures ventes de jeux vidéo sur le web en France, semaine du 12 novembre :

1) Call of duty : Ghosts (PS3)

2) GTA V (PS3)

3) Call of duty : Ghosts (Xbox 360)



Aujourd'hui nous nous intéressons aux meilleures ventes de jeux vidéo sur internet cette semaine en France. Et tous les ans à la même époque, c'est le même gagnant qui s'en tire haut la main !

C'est en effet le nouveau jeu Call of Duty, sous titré Ghosts cette année qui l'emporte ! A la 1ère place, c'est la version Playstation 3 et à la 3e place, celle Xbox 360. A noter que vous pourrez incarner un chien et une fille, et que vous êtes dans le camp des losers !

A la 2e place des ventes web, c'est GTA V qui se maintient dans le top avec la version PS3.

