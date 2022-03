Le film du jour : La stratégie Ender

Après Gravity, retournons dans l'espace avec "la stratégie Ender" ! Mais rien à voir, ici c'est vraiment de la science-fiction, c'est à dire qu'on raconte une histoire qui ne peut pas arriver ou alors dans très longtemps !

Les ados sont encadrés par les adultes, et vivent dans une stratégie toute militaire. Ils auraient eu 20 ans, ça n'aurait finalement pas changé grand-chose au comportement.

Le film nous permet de nous interroger sur certains points : la fin doit elle justifier les moyens ? La meilleure défense est-elle l'attaque ? Doit on mettre la morale de côté quand on est en danger ? Pendant la 1ère moitié du film, on s'attend un peu à tout ce qui arrive, il n'y a pas de réel suspense. Ce qui sauve le film ce sont les quelques surprises qui viennent après. Elles révèlent plus de profondeur chez certains personnages et c'est bienvenue.

Comme ce film est tiré de romans, il y a fort à parier que nous aurons des suites, comme la toute fin du film le laisse supposer.

D'ailleurs, il doit manquer pas mal de chose au film par rapport au roman car de nombreuses interrogations planent sur l'histoire : Ender insiste souvent sur le fait qu'il est le 3ème enfant de la famille. La loi prévoit elle 2 enfants maxi par couple ? Les familles veulent elles à tout prix que leur enfant soit commandant ou seulement celle de Ender ? Le fait de ne pas avoir toutes les réponses est un peu frustrant.

Marque de son approche intelligente de la guerre, ce film donne envie de se plonger dans la lecture des romans dont le jeune Ender est le héros. Connaître un peu plus cette société où la peur tenaille chaque habitant d'une autre invasion extra-terrestre. La Stratégie Ender est un film de science-fiction intéressant, à voir pour toute la famille.