L'appli de la semaine : Movie quiz

Si le but était d'attirer les cinéphiles par un design sympa, c'est raté. C’est effectivement très moche. C'est tout gris et la police est un arial tout classique. Vous choisissez la langue du jeu, tant qu'à faire en français c'est pas mal ! Ensuite vous avez accès au niveau 1 qui comporte 25 questions. Il vous faut répondre à toutes avant de pouvoir débloquer le niveau suivant.

Comment répondre à ces questions ? Le principe est simple. Une photo du film est découpée en plusieurs carrés. Au début, vous en voyez 1 seul et vous devez trouver de quel film il est tiré parmi les 4 propositions qui vous sont données . Vous trouvez du 1er coup ? C'est 15 points. Mais si un bout de ciel ne vous aide pas à trouver, alors vous pouvez appuyez sur l'écran et débloquer un nouveau bout de photo. Plus il vous en faudra, moins vous marquerez de points, c'est logique.

Un jeu qui parle de cinéma, c'est encore trop rare, mais c'est vraiment parce qu'il n'y a pas trop de concurrence que nous jouerons à celui ci, qui reste peu intéressant sur la longueur. Heureusement c'est gratuit, et c'est sur google play.