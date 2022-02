Le grand défi AJ Hackett Normandie-Tendance Ouest

Il n'y a pas que les particuliers qui peuvent se faire plaisir au viaduc de la Souleuvre ! Inscrivez votre entreprise et profitez d'une 1/2 journée avec vos collègues pour tester les activités plus "soft" du site, bien qu'elles procurent toutes des poussées d'adrénaline!

Tyrolienne, luge et balançoire géante seront à votre disposition et celles de vos collègues si vous êtes l'entreprise "finaliste" de ce grand défi. Vous vous inscrivez ici jusqu'à dimanche et ensuite les internautes plébisciteront l'entreprise qui saura se montrer la plus motivée. Les résultats seront annoncés le 15 novembre.

Ecoutez Christian Ferrier nous présenter le défi:





Vous pouvez privatiser l'endroit tout au long de l'année pour des tarifs attractifs. Toutes les infos sont sur www.ajhackett.com/normandie