L'appli de la semaine: Bubble blast Halloween

C'est Halloween cette semaine, alors ce serait vraiment dommage de ne pas se mettre dans l'ambiance sur son smartphone ! Je vous présente donc Bubble blast halloween, un jeu aux graphismes très sympas et qui fera fonctionner votre sens de l'observation et votre logique. J'avoue que j'ai fait mon "boulet" sur le coup, j'ai mis 6 niveaux à comprendre ce que je faisais... On en conclut donc que ceux-là sont extrêmement faciles !

Le jeu Bubble blast existe en temps normal, et ce qui le rend spécial pour l'occasion c'est que vous pouvez choisir la figure d'horreur que vous devrez éclater : une citrouille, un zombie, un squelette ou un diablotin. Ils sont tous tout mignon, c'est joli. Le but n'est pas d'éclater le plus vite possible les visages qui apparaissent comme je l'ai cru. C'est exploser tous les visages du niveau d'une seule pression sur la bonne figure.

Car lorsque vous appuyez sur un visage (moi j'ai choisi la citrouille), 4 projectiles sont envoyés : 1 en haut, en bas à gauche et à droite. Et lorsqu'une citrouille reçoit un projectile, elle aussi explose et envoie 4 projectiles et ainsi de suite. Il faut donc créer des réactions en chaîne. Les niveaux se corsent avec ce qu'on pourrait appeler les citrouilles à retardement. D'une autre couleur et de taille plus petites, elles doivent être touchées plusieurs fois pour enfin libérer elles aussi des projectiles et disparaître.

Réfléchissez donc bien à l'emplacement du visage qui initiera la réaction pour tout faire péter ! Un jeu qui ne prend pas de temps du tout mais qui se révèle très addictif ! C'est gratuit sur google play et l'app store.