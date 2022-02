Meilleures ventes de jeux vidéo en France : pas de surprises

Meilleures ventes de jeux vidéo en France sur internet :

1) GTA V (PS3) =

2) Pokémon X (3DS) +1

3) Pokémon Y (3DS) -1



On parle aujourd'hui des meilleures ventes de jeux vidéo sur le web. Et l'on remarque qu'il y a peu de différences entre les ventes cumulées en magasin et sur le net que sur internet tout seul. C'est en effet toujours GTA V qui l'emporte avec la version Playstation 3. Un jeu qui n'en finit plus de combler les gamers tant sur le plan graphique que sur le scénario.

L'application smartphone était disponible sur iPhone depuis 1 mois, mais voici enfin que débarque la version Androïd d'I fruit ! Grâce à elle, vous prolongez votre expérience de jeu où que vous soyez.Vous pouvez customiser et tuner votre voiture, choisir vos plaques d'immatriculation aussi. Vous pouvez dresser votre chien Chop. Soyez tuning ou chienchien à son pèpère en toute discrétion, sans froisser votre image de bad boy et c'est gratuit ! Bon, c'est par contre extrêmemnt gourmand niveau place avec 241 Mo d'installation et en plus il y a plein de bugs ! On a connu Rockstar plus inspiré...

Et puis 2ème et 3ème ils échangent leurs places ce sont les nouveaux Pokémon sur Nintendo 3DS. Deuxième la version X, 3ème la Y.