Meilleures ventes de singles en France: changement de leadership!

Top singles du 14 au 20 octobre 2013:1) Bakermat « Vandaag » +12) Avicii « Wake me up » +33) Vitaa feat. Maître Gim's « Game over » +3Apprenez en plus sur les artistes en écoutant Laure (cliquez sur le lecteur)