Meilleures ventes de jeux vidéo en France : attrapez les tous!

Meilleures ventes de jeux vidéo en France du 7 au 13 octobre 2013 :





1) GTA V (PS3) =

2) Pokémon Y (3DS) NOUVEAU

3) Pokémon X (3DS) NOUVEAU

Il y a du nouveau dans les meilleures ventes de jeux vidéos en France ! Et il y aurait pu y en avoir encore plus. Vous savez sûrement que le box office français, au cinéma, est basé sur le nombre d'entrées réalisés par un film. Eh bien aux Etats Unis, c'est le chiffre d'affaires qui compte. Donc un film qui sera vu par le plus grand nombre mais qui profite d'un tarif réduit sera classé en dessous d'un autre qui profitera d'un public moindre mais payant plein tarif. En France pour les jeux vidéo c'est aussi l'argent qui compte malheureusement et non le nombre d'exemplaires vendus.

Il y a donc plus de chances qu'un jeu PS3 ou Xbox 360 soit n°1 face à un jeu 3DS car le prix à la sortie est plus cher pour les jeux sur consoles de salon. Et c'est ça qui a pu sauver GTA V !

Il reste n°1 des ventes cette semaine alors que Pokémon débarque avec les version X et Y respectivement 2ème et 3ème. Ces nouveaux épisodes sont vraiment bons et salués par les fans. Le succès de la série ne se dément pas, elle qui a commencé il y a déjà 14 ans en Europe !