Le film du jour: L'Extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet

C'est du dernier film de Jean-Pierre Jeunet que nous allons parler aujourd'hui. L'Extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet.



L'Extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet



Le réalisateur quitte la France pour nous emmener dans le Grand Ouest avec un casting d'origine. Seul le fidèle Dominique Pinon sera visible. TS Spivet est un garçon de 10 ans, bientôt 11, qui est déjà un génie.

C'est sûr qu'inventer une machine qui résoud 1 question jusqu'ici sans réponse dans la communauté scientifique, c'est plutôt bien joué ! S'ensuit alors un voyage en solo pour le jeune TS qui n'ose pas dire à sa famille qu'il faut qu'il aille à Washington.



Là, vu le titre du film, on imagine un voyage incroyable, des rencontres improbables, des péripéties, une expérience qui change l'état d'esprit du héros ! Et bien il y a ça mais à toute petite échelle. Ce n'est pas très palpitant. Le film n'a pas un rythme intense du coup, et parfois même franchement lent, pour ne pas dire ennuyeux.



On retrouve à l'image la patte Jeunet, il sait bien mettre en valeur les grands espaces des plaines des Etats Unis . Il y a ces digressions inimitables qui sont toujours agréables à retrouver mais un film ne se repose pas sur ça. Pas de souffle épique, le fond de l'histoire ne correspond pas à la forme. Finalement, peu importe que ce soit un petit génie inventeur, ça permet juste d'avoir un point de vue narratif plus observateur qu'une personne lambda.

Ce qui est traité ici, ce sont les relations familiales. Et d'autres s'en sont déjà bien mieux chargés pour le porter à l'écran.



Alors ce film se laisse voir mais sans plus. On n'est pas emmenés dans cette aventure, le siège de cinéma reste ancré et ne rejoint pas le train américain. Préférez d'autres films actuellement à l'affiche si vous souhaitez passer un bon moment.

Le film n'a pas pu être vu en 3D.