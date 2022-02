Après le premier match à domicile qui s'était soldé par un échec face à Saran, les joueurs et le staff de la JS Cherbourg sont déterminés à offrir une victoire au public de Chantereyne, dimanche 20 octobre.

La rencontre aura un goût de derby car les mauves reçoivent les haut-normands de la Crea Oissel (agglomération rouennaise). « On a besoin de cette victoire pour marquer le territoire, et pour assumer nos ambitions, rester en haut de tableau. On peut dire que ce match est un petit tournant, ils n'ont pas le droit de se louper une deuxième fois à domicile » indique fermement Stéphane Grout, directeur sportif :

JS Cherbourg / Leriche : "je veux 12 soldats sur le terrain"

Les deux meilleures défenses

Fermeté, aussi, chez le coach Sébastien Leriche qui n'hésite pas à filer la métaphore guerrière. « Je veux 12 soldats sur le terrain. Si certains ne sont pas prêts à aller à la guerre, il n'ont pas leur place sur le terrain dimanche. »

Cherbourg – Oissel : les deux meilleures défenses depuis le début du championnat de Nationale 1. Un match qui devrait être particulièrement disputé : « Le projet de la Crea est facilement identifiable, elle défend et elle cours. Il va falloir les contrer sur leur jeu rapide et imposer le nôtre » analyse Sébastien Leriche :

JS Cherbourg / Crea Oissel, coup d'envoi 16h, salle Chantereyne. Plus d'infos sur la billeterie, ici.