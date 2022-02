50129. Municipales dans la Manche : le Front National se prépare

Le Front National s'est imposé aux cantonales partielles de Brignoles, dans le Var, dimanche 13 octobre. L'occasion de faire un point sur la situation du parti de Marine Le Pen dans la Manche, avec son secrétaire départemental, Jean-Jacques Noël.

S'il souligne "l'échec du pacte républicain" à Brignoles, où le FN l'a emporté malgré l'appel de la gauche à lui faire barrage, Jean-Jacques Noël reconnaît que la Manche n'est pas le Var. "Le grand ouest reste une terre de missions pour le Front National, mais nous sommes confiants en vue des élections municipales, notamment sur Granville, Valognes, Equeurdreville" indique Jean-Jacques Noël. D'autres militants du FN devraient intégrer des listes sans étiquettes dans les petites communes. "Les élections municipales ont cette particularité de mobiliser les électeurs autour de personnalités locales, qu'ils connaissent. Nous incitons donc nos militants à s'engager dans cette vie locale".

L'inconnue à Cherbourg

Reste la plus grande agglomération du département : Cherbourg. "Ce sera un peu plus difficile pour nous de constituer une liste mais nous continuons de travailler pour pouvoir présenter une liste FN."

Là où le Front National avait réuni 8,8 % des suffrages lors des élections législatives, gauche et droite apparaissent divisés. Une liste Front de Gauche et une autre du Parti socialiste à gauche, une liste UMP-Modem-CPNT et une autre réunissant des conseillers municipaux d'opposition et des membres de l'UDI du côté du centre-droit. Les divisions peuvent-elles permettre au FN de se faire une place ?

Comme les autres partis, le Front National a jusqu'au 29 février 2014 pour déposer une liste à Cherbourg.