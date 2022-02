Le film du jour: La vie d'Adèle

Un peu de polémique aujourd'hui dans la critique ciné avec « La vie d'Adèle » d'Abelattif Kechiche, adaptation libre du roman graphique "Le bleu est une couleur chaude" de Julie Maroh.

La malédiction Palme d'or?



C'est le film qui a fait sensation à Cannes en mai dernier , en recevant notamment la récompense suprême : la palme d'or !

Alors je ne sais pas pour vous, mais je me méfie toujours des films auréolés de ce prix. 2 fois sur 3, c'est un film que je trouve trop intellectualisé, ennuyeux et bien loin de ce que je peux rechercher dans une salle de cinéma. Mais là, c'est le tiers gagnant !

Un film empathique



La vie d'Adèle est extrêmement long sur le papier : 2h59 ! Ca peut faire peur, mais en fait on ne sent pas le temps passer. Abdellatif Kechiche a réussi à nous happer dans la tête de cette jeune Adèle, que l'on suit de la fin de son adolescence jusqu'à être jeune active. Comme le film documentaire entre les murs, primé à Cannes lui aussi, on commence à l'école, dans un lycée et on s'y croit vraiment. On EST dans la salle de classe avec Adèle.



On ne sait pas exactement si c'est le style de cadrage, zoomé sur les visages, au style reportage ou si ce sont les dialogues qui semblent tellement naturels entre les acteurs qui font cet effet, sûrement un peu des 2 mais durant tout le film on aura cette impression de suivre l'héroïne. Et c'est une réelle force car l'empathie sera totale . Et pour une histoire d'amour, car c'est finalement ça la vie d'adèle, c'est quand même un sacré bon point !

On passe au plus profond de soi du rire aux larmes avec Adèle, la peine, l'amour, la joie, la déception, l'incompréhension, la solitude, la peine, la souffrance , la passion... un vrai panel d'émotions.

Une histoire d'amour



L'homosexualité est évidemment une des composantes du film. On ressent la peur et l’incompréhension d'Adèle lorsqu'elle prend conscience de son attirance pour les femmes.Mais une fois ce stade de l'affirmation de son identité sexuelle , c'est bien l'Amour avec une grand A qui sera le sujet principal du film.



En sortant de la salle, on aura l'impression d'avoir assisté à une dissection émotionnelle d'une relation amoureuse. Ses débuts, la vie de couple, la joie, la jalousie, l'incompréhension, la trahison, la rupture. La naissance et la mort d'un tout.

Voilà les points positifs du film, auxquels on rajoute évidemment l'interprétation sublime des actrices , notamment Adèle Exarchopoulos le personnage principal, qui apparaît terriblement naturel.

Le faux-pas



Passons maintenant aux points négatifs et notamment cette scène de sexe qui a fait tant de bruit. Je rejoins les critiques sur ce point, quelle mauvaise idée ! Durant au moins 5 longues minutes, on assiste au premier rapport sexuel entre les 2 jeunes femmes. Pourquoi insister autant ? On y voit les 2 actrices intégralement nues et aucune ellipse temporelle ne vient interrompre ce qui apparaît comme une scène très crue, à la limite de la pornographie. Un vrai kamasutra lesbien nous est proposé et si cela avait été un rapport hétérosexuel il y a de grands chances que ce passage ait été censuré ou du moins moins suggestif. D'autant que les homosexuelles confient que cette chorégraphie ne colle pas tout à fait à la réalité. Alors besoin d'assouvir un fantasme de la part d'Abdellatif Kechiche ? Peut-être mais dommage qu'il nous le fasse partager autant. La réaction la commune retrouvée en salle à ce moment est une attention normale les 2 premières minutes, et puis ça commence à papoter entre amis. C'est le seul moment où on sort de l'histoire et ça ne devrait pas arriver.



Conclusion



Au final, ne soyez pas rebutés par les querelles actrices/réalisateur, ce film vaut le coup. On a une très belle histoire d'amour, filmé à fleur de peau et retranscrit avec une belle sincérité. Une scène trop longue et trop crue de sexe nuit à l'ensemble mais ne saurait gâcher ces 3h consacrées à l'amour. A réserver à un public averti pour ce film où l'on ressort bouleversé. Une palme d'or méritée.