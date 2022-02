L'appli de la semaine: Ralph's world

On va jouer avec l'appli de la semaine. Si je vous dis petit gros moustachu, salopette, tuyaux, champignons agressifs, tortues volantes, vous me dites ?... Mario ? Perdu ! C'est Ralph's world, le monde de Ralph. Pas le film de Pixar non plus.

Mais où je veux en venir alors ! J'y arrive !



Ralph's world, c'est la contrefaçon de Mario sur votre smartphone. Un jeu de plate forme avec tous les codes du jeu de Nintendo. Il faut sauter sur les ennemis pour les éliminer, sauter par en dessous sur des briques pour révéler les cadeaux bonus tels les pièces ou les champignons qui vous font grandir ou gagner des vies. Vous pouvez aussi emprunter des tuyaux pour accéder à des passages secrets.

Bref, une copie mais gratuite et jouable partout sur téléphone alors on ne va pas faire la fine bouche !

Pour les contrôles vous avez la croix directionelle tactile et 2 boutons tactiles A & B à droite, comme sur une manette de NES. Maintenez A appuyé pour courir, appuyer sur B pour sauter et appuyez sur A & B simultanément pour sauter + haut.



Un bon divertissement,à télécharger sur google play.