20 ans de Trottoirs mouillés à Bagnoles de l'Orne et Dompierre

5 concerts vous sont porposés durant ces 3 jours de fête et de festival. La tête d'affiche est Archie Sheep, pour un concert unique dans la région. Groupes de la région ou d'ailleurs, ils vous feront tous passer un bon moment. Le programme complet est à télécharger ici:

Vous pouvez acheter vos places pour la soirée de votre choix mais profiter aussi de pass 2, 3 ou 4 concerts. Infos et réservations sur marclaudet.wix.com/trottoirsmouilles et dans les offices de tourisme de Domfront, Bagnoles de l’Orne, La Ferté Macé, Flers et au Centre d’Animation et de Congrès de Bagnoles de l’Orne.

Ecoutez Marc Laudet nous présenter ce festival anniversaire: