Meilleures ventes de jeux vidéo en France : GTA V bien sûr!

Meilleures ventes de jeux vidéo en France du 16 au 22 septembre 2013 :

1) GTA V (PS3) NOUVEAU

2) GTA V(Xbox 360) NOUVEAU

3) PES 2014 (PS3) NOUVEAU

Les chiffres de ventes de la 1ère semaine de GTA V sont sortis, et comme son démarrage record à travers le monde le laissait supposer (800 millions de $ de recettes en 1 jour!): c'est bien le leader de la semaine de 16 au 22 septembre !

Aujourd'hui est une date importante pour le jeu car le multijoueur est enfin disponible. Contre toute attente, il n'y a eu que le solo disponible durant ces 2 premières semaines d'exploitation. Depuis 13h cet après-midi, vous pouvez y jouer gratuitement si vous avez le jeu. A télécharger sous forme d'un patch, vous pourrez jouer jusqu'à 16 joueurs dans un monde persistant où il vous faudra vous forger 1 réputation de criminel en interagissant dans le monde où en accomplissant des missions proposés par le jeu, un peu comme dans le solo. Sauf que là, le mieux est de créer un bande pour réaliser les braquages en tout genre qui nécessiteront précision et coordination. Vous aurez aussi à gérer votre argent que vous pourrez faire fructifier avec des opérations plus ou moins illégales en bourse par exemple...

La 1ère place est attribuée à GTA V PS3, la seconde à la version 360 mais la surprise, c'est qu'entre les versions normales du jeu et les collector qui sont 4ème et 5ème, il y a PES 2014 qui a réussi à se glisser à la 3ème place ! Un jeu inférieur à Fifa 14 pour cette nouvelle édition mais qui profite d'une sortie 1 semaine plus tôt!