Sortir en région : samedi 28 et dimanche 29 septembre

Samedi 28 septembre :

Animations au casino de Bagnoles de l'orne ce soir à 21h : Théâtre : « Du rififi à l’Elysée « Virée par Sarkozy et sauvée par un tweet de Valérie, elle reprend du service. Elle raconte tout ce que nous aurions du savoir sur les dessous du palais présidentiels... Mais surtout... tout ce que nous n'aurions jamais dû savoir ! Un conseil, ne vous mettez pas au premier rang : Ca flingue !

Prix des places : 17€



À l'occasion de la foire aux vins, la Coop Bio Nacre de Douvres la Délivrande organise une porte ouverte avec un apéro-dégustation à partir de 11h30.

Ils vous feront découvrir plusieurs références de vins bios dont un vin sans souffre.

Les producteurs LOCAUX en AGRICULTURE BIOLOGIQUE viendront vous présenter leurs nouveautés et de nouveaux producteurs viendront également présenter leur produits :

- bière de St Martin de Fontenay,

- fromage de chèvre de Montchauvet,

- boulangerie coopérative Caennaise,

- charcuterie de Fervaches

jus de pomme et poire de Ducy



Le Concert de Tété à La Luciole initialement prévu le samedi 13 avril 2013 à 21h aura bien lieu ce soir à 21h. Ce sera le début de sa tournée d'automne . Les places achetées pour le printemps dernier sont bien sûr utilisables.



Ce samedi c'est la fête du jeu et la pyramide de chaussure à Argentan.

Elle se déroulera Place de Lattre de Tassigny.

Des navettes seront mises en place depuis la salle René Cassin et la Ludothèque à 14h - 15h - 16h – 17h. L'entrée est gratuite.



Ce samedi, c'est la 5ème édition du grand Bal Z'arts au Grand Celland dans la Manche. Musique, arts de la rue et brouettes pour passer un bon moment familial. C'est gratuit. On retrouvera les organisateurs cet après-midi à 17h40 dans Ca se passe près de chez vous ;



Le groupe Flavel et Neto, que vous avez entendu cet été avec Pedida perfeita, est dans la Manche. RDV ce soir à LA TAVERNE à Saint Hilaire du Harcouet.





C'est enfin la rentrée avec pour l'asso La Classe à St Hilaire sur Risle. Ce soir CATCHY ACKEE BRASS BAND. C'est une fanfare de ska, calypso et reggae, mélant compositions originales et reprises de standards jamaicains.

Entrée 10€ avec une boisson, étudiant 5€, gratuit-17ans

Dimanche 29 septembre

Le SALON DES VÉHICULES ANCIENS c'est à Mortagne au carré du Perche. De 9h30 à 17h30, assistez à la 8ème édition de ce véritable petit musée de l’automobile. Défilé, exposition et puces automobiles sont au programme de cette journée. Toutes les infos sont sur tendanceouest.com





La CPIE du Cotentin fête cette année les 20 ans de son label. Pour l'occasion, de nombreuses animations pour toute la famille sont prévues. Chasse au trésor, accrobranche, randonnées, dessin... RDV sur cpiecotentin.com pour connaître le programme en détail.





C'est Saveurs d'automne à la maison du Parc de Nocé. De 10h 30 à 18h, animations pour petits et grands, atelier de modelage-sculpture, marché fermier, associations... Une fête à ne pas manquer. Infos sur parc-naturel-perche.fr



Ce dimanche, venez soutenir la JS CHERBOURG HANDBALL au complexe Chantereyne à Cherbourg, c'est le premier match à domicile de la saison pour l'équipe des Mauves.

RDV ce dimanche à 16h face à Saran.

TENDANCE OUEST, partenaire de la JS CHERBOURG, retrouvez toute l'actualité sportive du week-end ce dimanche à 18h dans TENDANCE SPORT.



Demain, c'est la grande journée des virades de l'espoir à Caen. Plusieurs courses organisées à la colline aux oiseaux, mais aussi de nombreuses animations avec des jeux et des concerts. Les bénéfices seront reversés à l'association « Vaincre la mucoviscidose ». RDV sur vaincrelamuco.org pour retrouver le programme.





Tout le week-end

N'oubliez pas le festival fil et dentelle qui a commencé hier à Alençon. De nombreuses animations, ateliers et expositions sont organisés sur ce thème du fil et de la dentelle. Plus d'infos sur tendanceouest.com



Allez assister ou inscrivez-vous à la régate des Minquiers. C'est tout le week-end à Granville. Aujourd'hui, c'est un parcours côtier vers Jersey et demain c'est le retour Jersey - Granville avec remise des prix à Granville en début d'après-midi.

Infos sur yachtclubgranville.com.



Ce week-end, étudiants de l’école d’ergothérapie et kinésithérapie de l'IFMK d'Alençon, organisent une manifestation à l’occasion des Virades de l’Espoir lSamedi, Un groupe de musiciens kiné 2ème année animera la soirée à la cave aux bœufs à partir de 20h30. Sur place, des massages seront proposés contre des dons et une partie des recette de l'établissement sera reversé à l'association. Dimanche. Des tours de poney (4€ les 2 tours), des jeux pour enfants, une course du souffle (3€ l'inscription et départ groupé à 15h), des massages, une tombola (2€ le ticket), un stand de sensibilisation ainsi qu'un stand de restauration seront mis en place à partir de 10h.

Tout l'argent récolté lors de ce week-end sera directement reversé à l'association Vaincre la Mucoviscidose et servira à faire avancer les recherches pour un traitement pouvant guérir définitivement cette maladie.