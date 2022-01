L'appli de la semaine : Zombie diary

Le Zombie est à la mode. Livres, séries, cinéma et bien sûr jeux vidéo, c'est le souffre-douleur du moment ! Alors défoulez-vous aussi sur votre portable grâce à l'appli Zombie diary.

Le but est bien sûr de survivre. Vous avez des missions qui vous sont assignées : tuer 10 zombies, 20 zombies, réussir à parcourir 20 mètres sans vous faire dévorer..

Vous recevez de l'argent fictif à chaque mission réussie et selon votre note. Si vous êtes allés vite et que vous n'avez pas perdu de barre de vie, vous serez évidemment mieux noté.

Ces crédits vous permettront de vous équiper en arme ou en protection .Vous avez au départ un pistolet tout bête. Pas très rapide, il vous faut en moyenne 2 coups pour tuer 1 zombie selon le type en face de vous.

Pour le gameplay, c'est on ne peut plus simple, un bouton à droit sert à tirer, et 2 flèches à gauche vous permettent de vous déplacer de droite à gauche sur le niveau en 2 D.

Un jeu intéressant de par son évolution, bourrin et un peu sanglant, c'est gratuit et c'est sur Google play.