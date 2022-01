Sortir en région : vendredi 27 septembre

CALVADOS

Ce vendredi sur le site AJ HACKETT Normandie au viaduc de la Souleuvre, vous allez pouvoir découvrir le saut à l'élastique de nuit, un saut et une ambiance bien particulière. Pour vous inscrire et sauter de nuit ce vendredi soir rendez-vous sur ajhackett.com

À l'occasion de la foire aux vins, la Coop Bio Nacre de Douvres-la-Délivrande organise vendredi une porte ouverte avec un apéro-dégustation à partir de 11h30.

Ils vous feront découvrir plusieurs références de vins bios dont un vin sans soufre. Les producteurs locaux en agriculture biologique viendront vous présenter leurs nouveautés et de nouveaux producteurs viendront également présenter leurs produits :

bière de St Martin de Fontenay,

fromage de chèvre de Montchauvet,

boulangerie coopérative Caennaise,

charcuterie de Fervaches

jus de pomme et poire de Ducy

Il y a du foot ce vendredi soir avec la 9e journée de ligue 2. Le SM Caen reçoit Le Havre. Le derby normand commence à 20h. Notre équipe sportive sera avec vous en direct pour vous faire vivre le match en intégralité dès 19h45 sur Tendance Ouest et tendanceouest.com

MANCHE

Ce vendredi samedi et dimanche c'est le festival du jeu de société au complexe sportif Lecanu à Equeurdreville, plus de 70 exposants seront présents dont des créateurs de jeux. Entrée à 1€.

Remportez à cette occasion des jeux de société dans "Vous êtes ici" entre 8h et 8h30 et dans "la Touche gagnante" entre 17h et 17h30.

Samedi, pour la Fête de la Gastronomie, le cinéma de la plage à Hauteville vous proposera une dégustation de produits du terroir suivie de la projection du film Saveurs du palais à Catherine Frot. Entrée à 4€ .

Vous nous écoutez dans la Manche ? Alors écoutez "sortir en région" en direct à 14h30 et appelez au signal pour gagner vos places pour la foire de Saint-Lô grâce au parc des expositions de Saint-Lô.

ORNE

Ce samedi c'est la fête du jeu et la pyramide de chaussure à Argentan. Elle se déroulera Place de Lattre de Tassigny. Des navettes seront mises en place depuis la salle René Cassin et la Ludothèque à 14h - 15h - 16h - 17h. L'entrée est gratuite.

Animations au casino de Bagnoles de l'orne ce week-end. Ce soir, Zumba party au lounge café. Surfez sur la vague Zumba ! M.C. Giugia, éducatrice diplomée d’état vous attend dès 22h pour une initiation et les pas de base… Enrée gratuite.

Samedi, à 21h : Théâtre : "Du rififi à l’Elysée". Virée par Sarkozy et sauvée par un tweet de Valérie, elle reprend du service. Elle raconte tout ce que nous aurions du savoir sur les dessous du palais présidentiels... Mais surtout... tout ce que nous n'aurions jamais dû savoir ! Un conseil, ne vous mettez pas au premier rang : Ca flingue ! Prix des places : 17€



Le Concert de Tété à La Luciole initialement prévu le samedi 13 avril 2013 à 21h aura bien lieu demain à 21h. Ce sera le début de sa tournée d'automne. Les places achetées pour le printemps dernier sont bien sûr utilisables.