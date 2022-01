Sortir en région : mercredi 25 septembre

CALVADOS

Jeudi et vendredi au Lycée Arcisse de Caumont à Bayeux, c'est la 5ème édition du forum de l'emploi et des métiers du Bessin. C'est demain sur les stages et l'emploi, ce vendredi sur l'orientation et la formation, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Ce mercredi au CHU de Caen, retrouvez des stands d'information sur la mucoviscidose proposés par le Centre de Ressources et de Compétences pour la Mucoviscidose (CRCM) du CHU de Caen. Et comme chaque année, les Virades se dérouleront le dimanche suivant. A Caen, ce sera de 10h à 18h, sur le site de la colline aux oiseaux. De nombreuses animations seront organisées par l’association Vaincre la mucoviscidose afin de récolter des fonds et de sensibiliser le public. Pour les infos à retrouver aujourd'hui RDV au hall d’accueil du Bât. Sud, jusqu'à 16h

Jeudi à Hérouville-Saint-Clair, ne manquez pas la matinée de la VAE (Validation des acquis de l'expérience) au CIDEME. Au programme, Présentation de la démarche VAE, témoignages de bénéficiaires, présentation des certifications par les valideurs, Forum – Rencontre dans le hall du CIDEME avec des conseillers : des PRC, des valideurs, du réseau SPO à votre disposition. Il faut s'inscrire pour y assister auprès de la MIFE ou sur www.mife14.fr. Ensuite RDV demain de 9h à 12h30.

MANCHE

Il y a une course cycliste de prestige ce dimanche à Marigny, c'est le 32ème Duo Normand. Du beau spectacle en prévision, des coureurs à la fois amateurs et profesionnels vont s'affronter sur une course de 54km. Un record à battre, boucler le circuit en moins d'1h04'47''. Toutes les infos pratiques sont sur duonormand.com

Le méga CGR fête la rentrée à Cherbourg ! Tous les jours de la semaine, découvrez un film en avant-première. Ce mercredi soir Au bonheur des ogres, une comédie française avec Raphaël Personnaz, Bérénice Bejo adaptée du romain de Daniel Pennac. Sortie le 16 octobre mais à voir ce soir au CGR à 20h. Il y a un autre film qui sortira le 16 octobre à voir en avant-première ce soir : 9 mois ferme d'Albert Dupontel avec Sandrine Kiberlain et Albert Dupontel. C'est aussi à 20h, faites votre choix !

Vous nous écoutez dans la Manche ? Alors écoutez "sortir en région" en direct à 14h30 et appelez au signal pour gagner vos places pour la foire de Saint-Lô grâce au parc des expositions de Saint-Lô.

ORNE

Dimanche, C’est la 8ème édition du salon des véhicules anciens au Carré du Perche à Mortagne. RDV de 9h30 à 17h30. Restauration sur place. Toutes les infos sont sur www.lecarreduperche.com

Le Lions Club de L’Aigle organise dimanche une collecte de textiles au profit de Médico Lions Club. Prenez note et mettez dès à présent vos vêtements et textiles usagés dans des sacs plastiques que vous pouvez déposer aux endroits indiqués sur les affiches, dans les communes suivantes : le Pays de L’Aigle et sa région, La Ferté Frênel, Ste Gauburge, Rugles, Le Sap, Rai, Aube, Crulai, Les Aspres, Saint-Ouen et les communes environnantes.

Sur la commune de Gacé, la collecte a lieu le samedi 28 septembre de 10h à 19h à la maison des jeunes, place du Général de Gaulle.

Ce mercredi soir, nouvelle animation dans le cadre de septembre en domfrontais sur les légendes arturiennes. C'est du cinéma:

17 h : "Le Roi Arthur" (tout public)

20 h 30 : "Excalibur" (tout public). Film suivi d’un débat

C'est au Théâtre intercommunal, Place du Champ de Foire