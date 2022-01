500 emplois menacés chez DCNS Cherbourg ?

Patrick Boissier, PDG de l'entreprise de chantiers navals DCNS, était à l'Assemblée nationale, mercredi 18 septembre, devant la commission de la loi de programmation militaire (LPM). Il est venu analyser les conséquences que pourrait avoir la nouvelle LPM sur les chantiers en cours, et notamment à Cherbourg.

Des délais de livraison plus longs

La loi prévoit un étalement de la construction des 6 sous-marins de nouvelle génération, les Barracuda, qui a déjà débuté dans le port du Cotentin. Si le premier sous-marin devait entrer en service en 2017, il devrait être livré en 2019. Ensuite, 6 mois s'écouleront entre la livraison du premier et du second, puis du second et du troisième. Le délai s'allongera ensuite à 12 mois puis 24 mois entre les livraisons.

L'espoir des EMR

Pour Patrick Boissier, cet étalement pourrait engendrer un surcoût de 300 millions d'euros, et menacer jusqu'à 500 emplois sur le site de Cherbourg.

La députée de Cherbourg, Geneviève Gosselin-Fleury, membre de la commission, relativise ce chiffre. Elle estime que le plan de charge de DCNS pourrait aussi être comblé par l'arrivée des Energies Marines Renouvelables (EMR) dans le Cotentin, mais aussi par des travaux dans le nucléaire civil ou l'export via les sous-marins Scorpène.

Les syndicats de l'entreprise ont prévu de s'exprimer sur le sujet lundi 23 septembre.