L'appli de la semaine : Trouve la chanson/music quizz

C'est parti pour un jeu musical ! Il s'appelle "Trouve la chanson-music quizz". Avouez qu'avec un titre comme ça, dur de se tromper sur la marchandise ! Il est vraiment bien fait. Vous avez plusieurs catégories gratuites proposées et tout autant de payantes si le cœur vous en dit. Intéressons nous aux gratuites. Vous avez les décennies 70, 80, 90 et la musique pop des années 2000. Vous pouvez aussi vous tester sur le rock ou encore les dernières nouveautés.

Ensuite tout est une question de rapidité ! On vous fait écouter un bout du morceau et vous devez appuyez sur la bonne réponse proposée avec 3 autres propositions. Plus vous allez vite, plus vous marquez de points, et plus vous enchaînez les bonnes réponses, plus le multiplicateur augmente. Vous pouvez donc péter les scores assez rapidement.

Et pour couronner le tout, vous pouvez faire autre chose que vous vanter de vos scores à vos amis. Vous pouvez les affronter en face à face. On met le smartphone en mode horizontal et le 1er qui appuie sur la réponse marque les points (ou les perd si c'est faux) !

Trouve la chanson-music quizz , c'est gratuit et c'est sur google play.